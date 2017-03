Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, que se celebra na quarta-feira, 8 de março, o Partizan decidiu abrir as portas do seu estádio a todas as senhoras que queiram seguir o duelo a disputar nesse mesmo dia, diante do Metalac GM, referente à 25.ª jornada do campeonato sérvio.Para lá da 'borla' no encontro de quarta-feira, o histórico emblema de Belgrado dá ainda a possibilidade de algumas felizardas terem o prazer de jantar com o seu jogador preferido, numa data a combinar, para o próximo mês. Para tal, esclarece o Partizan, as candidatas devem enviar um email, no qual anexam uma foto equipadas com as cores do clube, acompanhado de um texto em que revela qual o jogador que deseja conhecer e porquê.

Autor: Fábio Lima