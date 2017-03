Continuar a ler

O comunicado refere que Paul Baccaglini nasceu nos Estados Unidos e é filho de pai norte-americano e de mãe italiana. Baccaglini concluiu os estudos em Itália, onde trabalhou na área da comunicação social, e é co-fundador do fundo de investimento Integritas Capital.Ao longo de 15 anos à frente dos destinos do Palermo, Maurizio Zamparini contratou 28 treinadores e usou o chicote 36 vezes, sinal de que chegou a contratar quem já tinha demitido anteriormente.Atualmente, a equipa dirigido pelo uruguaio Diego Lopez, que, em 26 de janeiro deste ano, se tornou no quarto treinador da época.