Paul Clement é o novo treinador do Swansea, para o que resta da temporada 2016/17 e para as duas épocas seguintes, anunciou esta terça-feira o clube que ocupa a última posição da Premier League.Clement foi até há poucos dias o braço-deireito de Carlo Ancelotti, no Bayern Munique, acompanhando o técnico italiano desde a passagem com o Paris Saint-Germain, tendo trabalhado com ele também no Real Madrid.Esta é a segunda experiência do antigo internacional inglês como treinador principal, depois de uma passagem de oito meses pelo Derby County, no segundo escalão do futebol inglês, na qual obteve 14 triunfos em 33 jogos.

Autor: João Lopes