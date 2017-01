Continuar a ler

A decisão de dar entrada na clínica chegou uma semana depois do ex-internacional inglês de 49 anos sofrer uma fratura craniana, por supostamente ter sido empurrado numas escadas de um hotel londrino."Paul quer que toda a gente saiba que ele foi internado. Temos tentado todos os dias que ele ultrapasse o momento horrível que atravessa desde que o Jay faleceu", disse Terry Baker na publicação do Facebook, referindo-se ao falecimento, no ano passado, do sobrinho de 22 anos de Gascoigne.Baker defendeu que Gascoigne, que jogou em clubes como o Newcastle e o Tottenham, "está a fazer um grande esforço para se ver livre dos seus demónios e a tentar vencer a luta contra a dependência do álcool".O antigo médio, que conta com 57 internacionalizações pela Inglaterra, luta contra o alcoolismo há mais de 20 anos.