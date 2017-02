Continuar a ler

Rooney não é titular na Premier League desde 17 de dezembro - foi opção inicial de Mourinho apenas em oito jornadas do campeonato inglês esta temporada - e isso é motivo mais do que suficiente para a alegada insatisfação do jogador de 31 anosm que está no Manchester United desde 2003. "Entrar apenas na Liga Europa ou na Taça de Inglaterra está a matá-lo. Mas tem de ser ele a manter a cabeça fria e a provar que pode estar nos grandes jogos", concluiu Scholes, de 42 anos.



Wayne Rooney tornou-se recentemente o melhor marcador da história do Manchester United - superou Bobby Charlton e soma agora 250 golos - mas a época do avançado inglês está longe de ser a mais agradável, pois perdeu espaço no onze dos red devils e tem jogado cada vez menos sob o comando de José Mourinho. Talvez por isso, Paul Scholes admitiu esta quinta-feira que o futuro do antigo companheiro de equipa deva passar pela saída do clube."Se tudo continuar como está, não vejo como pode continuar. Talvez ele pense nisso no final da época. Não o vejo como um jogador que aceite isto. Ele quer estar numa equipa onde possa jogar todas as semanas. Ninguém fica mais frustrado por não jogar do que o Wayne", adiantou o antigo internacional inglês ao 'Daily Mail'.