Já se passaram mais de 13 anos mas ainda hoje Paul Scholes lamenta que os jogadores do Man. United não tenham conseguido vingar-se de Ronaldinho como pretendiam depois da 'traição' levada a cabo pelo brasileiro."Tudo indicava que Ronaldinho ia assinar pelo Man. United mas acabou no Barcelona . Nessa pré-poca tínhamos um jogo de preparação com o Barça e estávamos todos a pensar dar-lhe umas 'porradas' mas não conseguimos aproximar-nos dele", refere.Scholes tem pena de não ter jogado com o "brilhante" Ronaldinho no Man. United. A estrela brasileira acabaria por ficar no Barcelona de 2003 a 2008, rumando de seguida ao Milan.

Autor: Sandra Lucas Simões