Pedro Pauleta, antigo avançado do PSG e da Seleção Nacional, demonstrou esta segunda-feira que acredita num triunfo da sua antiga equipa frente ao Barcelona, num dos encontros que marcam o arranque dos oitavos-de-final esta terça-feira - o outro é a receção do Benfica ao Borussia Dortmund."É possível bater esta equipa. Na liga espanhola eles já perderam pontos e jogos. Creio que o PSG tem uma carta a jogar nesta 1.ª mão. Se olharmos aos jogos que o Barcelona perdeu, vemos que os adversários fizeram sempre uma pressão alta. De cada vez que é pressionado junto à sua área, o Barcelona fica em dificuldades pois é uma equipa que gosta muito de ter a bola e de construir o seu jogo", lembrou o ex-futebolista português em entrevista ao 'L'Équipe'.Mas a antiga glória do Paris Saint-Germain - Pauleta marcou 109 golos pelo clube entre 2003 e 2008 - não de deixar um alerta aos campeões franceses. "Mas é também verdade que se eles conseguem sair desse pressing, torna-se muito difícil parar os seus três jogadores da frente (Messi, Suarez e Neymar)", concluiu o ex-internacional, de 46 anos, que é agora diretor da Federação Portuguesa de Futebol.