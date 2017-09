Pedro Pauleta relega para segundo plano o recente conflito entre Neymar e Cavani. À margem da apresentação da primeira academia do Paris Saint-Germain em Portugal, o antigo internacional e atual embaixador do conjunto francês não se quis alongar mas deixou claro que o clube está acima de tudo."O PSG tem capacidade para contratar os melhores jogadores do Mundo e o que importa é que cada um dê o seu melhor. O mais importante são o clube e os adeptos. Os jogadores passam e o clube fica", afirmou.Apesar disso, Pedro Pauleta acredita que Neymar é um reforço de peso e que a ambição da equipa passa por ganhar a Champions. "O PSG sempre foi um grande clube, agora tem uma equipa com qualidade para disputar qualquer prova com o intuito de poder ganhar. A Champions tem grandes conjuntos e o PSG é um deles", frisou.