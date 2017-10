Paulinho deixou elogios a Lionel Messi. Na antevisão do jogo do Barcelona frente ao Olympiacos, agendado para quarta-feira às 19h45, o médio brasileiro sublinha a importância de La Pulga na sua integração no plantel blaugrana."Estar a jogar ao lado dele por si só já é especial. É um privilégio correr para ele para que mostre toda a sua qualidade. Isso ajudou à minha adaptação ao clube. A receção que ele me deu no Barcelona foi incrível", disse.Questionado sobre a possibilidade de fazer a sua estreia na Champions, Paulinho mostrou-se encantado. "Eu tenho que aproveitar ao máximo porque as oportunidades na vida nem sempre aparecem", frisou.