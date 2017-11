Paulinho fez o balanço dos primeiros meses como jogador do Barcelona. Em declarações ao site do clube, o médio, que custou 40 milhões de euros , admite que tinha "medo da forma como iria ser recebido no balneário", mas que isso não foi um problema. "A receção não podia ser melhor e por isso estou bem adaptado ao clube", afirmou.O brasileiro reconhece que a chegada ao clube catalão foi "muito questionada", mas ficou à margem das críticas. "Isso aconteceu no Brasil quando assinei pelo Corinthians, quando fui convocado à seleção apesar de jogar na China e agora quando cheguei ao Barcelona. Mas isso nunca me afetou", sublinhou, admitindo que se está a adaptar ao clube."Não vou mudar a filosofia do Barcelona, ninguém vai fazer isso. Aos poucos vou conhecendo melhor o que querem os jogadores, como gostam de jogar e eu me adapto, não vou mudar nada. Não jogo para calar bocas nem para responder à imprensa. Nunca foi a minha motivação. Apenas trabalho para ajudar a equipa", frisou.Sobre representar o clube catalão, Paulinho admitiu que é um sonho concretizado. "Muitos pensavam que era impossivel alcançar. Mas também pensavam que era impossível voltar à seleção depois de ter ido jogar para a China", destacou.

Autor: Bruno Dias