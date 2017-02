O Olympiacos, de Paulo Bento, é a equipa que parece ter a missão mais complicada nos jogos de hoje da Liga Europa, entre as treinadas por portugueses. Os gregos visitam os turcos do Osmanlispor depois de um 0-0 em Atenas e terão de saber sofrer e tentar marcar.Paulo Bento está à espera de um adversário "a jogar no contra-ataque". "Teremos de ser nós a assumir a iniciativa. Qualquer das equipas precisa de marcar, mas nós não estamos obrigados a ganhar", disse. Já a Fiorentina recebe o Borussia Mönchengladbach com a vantagem de 1-0 conquistada na Alemanha. Contudo, Paulo Sousa diz que "o melhor é marcar mais um golo", dizendo-se confiante, "pois quem passar poderá ir longe na prova".E o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, recebe o Celta depois do 1-0 alcançado em Vigo. "Não podemos pensar que já está ganho. Seria um perigo que temos de evitar", disse o técnico.