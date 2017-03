Paulo Bento está a um passo de deixar o Olympiacos, depois de sofrer a terceira derrota consecutiva na liga grega. Ainda assim, o emblema do Pireu mantém quatro pontos de vantagem no comando da competição, está nas meias-finais da Taça e nos oitavos-de-final da Liga Europa.

Por trás da provável saída do ex-selecionador nacional estão as constantes interferências da direção do Olympiacos na gestão da equipa. Futebolistas mais velhos e com peso no clube, como Marko Marin, Esteban Cambiasso e Chorí Dominguez, foram uma imposição da administração.

