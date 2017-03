Após o triunfo frente ao Atromitos na Taça da Grécia , Paulo Bento sublinhou a atitude dos jogadores do Olympiacos, que garantiram um lugar nas meias-finais."Estou muito satisfeito com o desempenho da minha equipa. Sofremos um golo e soubemos reagir bem à desvantagem. Penso que o golo do Atromitos não deveria ter contado, porque estava fora-de-jogo. O golo do empate [1-1] acabou por ser o momento decisivo da partida. Seguimos em frente e era esse o objetivo. Não tenho preferência no sorteio das meias-finais", comentou o treinador português, que apostou em Diogo Figueiras no onze.

Autor: Diogo Jesus