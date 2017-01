Continuar a ler

"Ele é como um pai para mim. É alguém que mudou completamente a mentalidade do futebol português", disse Paulo Duarte sobre o treinador do Manchester United na conferência de imprensa de lançamento da meia-final.O selecionador do Burkina Faso considerou Mourinho "um amigo" e revelou ter recebido um telefonema do Special One no domingo, com quem há muito não falava, pois a última vez que isso acontecera era ele selecionador do Gabão e aprestava-se para defrontar Portugal num jogo particular."O Gabão sempre me deu sorte quando tinha Mourinho ao telefone. Falámos três ou quatro vezes nos últimos três anos", contou Paulo Duarte, que estava no final da carreira de jogador quando o treinador do Manchester United orientou a U. Leiria, antes de se transferir para o FC Porto.