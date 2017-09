Paulo Fonseca acredita que o Shakhtar possa brilhar na visita ao Etihad, anfiteatro do City de Guardiola, com quem partilha a liderança do grupo F da Champions."Noventa e nove por cento das pessoas dizem que temos muito poucas hipóteses de sair daqui com um bom resultado. As estatísticas parecem cruéis, mas sou daqueles que acreditam em finais felizes. Tenho dito aos jogadores que esta é uma grande oportunidade para darem uma boa imagem do futebol ucraniano. Nada temos a temer, só precisamos de ser iguais a nós próprios", referiu Paulo Fonseca na conferência de imprensa de antevisão da partida.