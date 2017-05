Quando viu a bola no fundo das redes do Dínamo Kiev, Paulo Fonseca não aguentou e, naturalmente, explodiu de alegria, num festejo exuberante junto da sua equipa técnica. Felicidade, essa, que ainda demonstrava bem depois do apito final e da tradicional volta ao relvado. "Foi um jogo muito tático e sabíamos que a primeira equipa a marcar ia ganhar. Foi o que aconteceu e acho que merecemos este final", começou por dizer o treinador português, de 44 anos, destacando o golo do brasileiro Marlos. "Foi um momento mágico, próprio dos grandes jogadores. Merecia, não só por ter falhado o penálti, mas também porque tinha tido outras oportunidades", considerou Paulo Fonseca, fazendo questão de dividir este sucesso por todo o grupo do Shakhtar: "Quero agradecer a todos, especialmente aos jogadores, pois são eles os principais construtores desta vitória."

Autor: Fábio Aguiar