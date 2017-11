Continuar a ler

Nesse instante, Facundo Ferreyra bisou, desta vez de penálti, e abriu caminho para o triunfo, consolidado com os golos de Bernard (57') e Fred (74'). Prijomov também voltou a encontrar as redes da baliza adversária (86') mas já era demasiado tarde.Este triunfo permite ao Shakhtar continuar na liderança sem ser obrigado a pensar nos dois jogos em atraso do Dínamo Kiev, ao somar 39 pontos, mais sete do que o rival.Consulte o direto do encontro

O Shakhtar saiu por cima do dérbi de Donetsk ao triunfar no reduto do Olimpik (4-2) , em partida referente à 17.ª jornada da Liga ucraniana.Após um início estonteante com os visitantes a inaugurarem o marcador aos seis minutos, por Facundo Ferreyra, e Volodymyr Prijomov a dar o troco no minuto seguinte, a equipa de Paulo Fonseca partiu para uma vitória tranquila, a partir dos 27'.