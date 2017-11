Depois do triunfo (3-1) sobre o Feyenoord, Paulo Fonseca sabe que basta apenas um empate para o Shakhtar Donetsk garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões mas o técnico português diz manter-se cauteloso quanto ao futuro da equipa na prova. Afinal, os próximos adversários são o Nápoles, que ainda luta pelo apuramento, e o Manchester City."Após o sorteio vi algumas pessoas a dizer que o Shakhtar nem à Liga Europa ia, mas já conquistámos três vitórias e isso eu acho considerável. Temos a Liga Europa garantida e agora falta mais um ponto para passarmos, mas eu continuo cauteloso porque agora temos dois jogos dificílimos", lembrou Paulo Fonseca, de 44 anos."Sofremos primeiro mas depois os dois golos logo a seguir deram-nos conforto. Dominámos sempre e foi uma vitória justa", acrescentou o português, que junta o sucesso na Liga dos Campeões ao 1.º lugar no campeonato ucraniano, com mais 7 pontos do que o Dínamo Kiev, que tem menos um encontro.