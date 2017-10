Continuar a ler

Um hino ao futebol



A solidez defensiva demonstrada esta época pelo Shakhtar tem sido complementada com a fantasia e arte de bem jogar que encanta o mundo do futebol, inclusive Pep Guardiola, que ficou rendido ao conjunto ucraniano. "Ser reconhecido por um dos melhores é algo único e que nos envaidece", admitiu Paulo Fonseca, frisando: "Esperamos continuar a merecer os elogios da crítica em geral."



Sonho de treinar em Inglaterra



"O meu maior troféu é a admiração das pessoas." A frase pertence a Paulo Fonseca e foi proferida em Kiev, numa entrevista exclusiva concedida a Record, um dia após a conquista da Taça da Ucrânia, em maio. Daí para cá, o técnico do Shakhtar Donetsk já levantou a Supertaça, reservou a liderança do campeonato e está em 2º lugar na Liga dos Campeões, num grupo que conta com o Manchester City, o Nápoles e o Feyenoord. Feitos notáveis de um arranque de temporada brilhante, que deixa o tal ‘museu’ do treinador português… bem lotado."Depois de uma época de sucesso, a exigência aumentou e havia o risco dos jogadores se focarem na Champions e relaxarem um pouco nas provas internas. No entanto, isso não aconteceu. Mantivemos a seriedade e competência no campeonato, conseguimos chegar ao primeiro lugar e na Liga dos Campeões temos deixado uma boa imagem, jogando sem receio, arriscando e, acima de tudo, mantendo a nossa filosofia. Essa coragem tem sido compensada com bons resultados e, principalmente, com grandes exibições. Como tal, temos condições para poder sonhar", explicou o técnico, de 44 anos, em declarações a Record.

Autor: Fábio Aguiar