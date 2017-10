Paulo Oliveira tem uma missão complicada no domingo. Ajudar a travar Ronaldo, aumentando assim as hipóteses de o Eibar roubar pontos ao Real Madrid no Bernabéu. "Além de ser um adversário poderosíssimo, o Real conta com o melhor jogador do Mundo. Isso, por si só, diz muito sobre a dificuldade do jogo", afirma a Record o central do Eibar, confessando não haver uma receita mágica para deter o CR7: "Não existe uma estratégia específica. Quando ele aparecer à frente... é dar o melhor! Não há quem não gostasse de saber qual é a melhor estratégia para parar este tipo de jogadores, principalmente o Ronaldo. Eu não tenho essa fórmula secreta..."

O defesa encara com tranquilidade o choque com aquele que, muito provavelmente, irá arrecadar o ‘The Best’ na segunda-feira. "Nunca o defrontei, pois quando representava o Sporting fiquei no banco nos dois jogos com o Real. Estando fora do país, é sempre bom enfrentar jogadores portugueses. Ainda por cima, ele não é um futebolista qualquer. Tanto eu como o Bebé tentaremos ajudar o Eibar a alcançar um resultado positivo, sabendo de antemão que será bastante complicado. O futebol é fértil em coisas imprevisíveis e é disso que iremos em busca. Procuramos roubar pontos em todos os jogos e, como é óbvio, não deixaremos também de o tentar fazer no domingo", salienta Paulo Oliveira, antecipando aquilo que dirá a Cristiano antes da partida respeitante à 9.ª jornada da Liga: "Irei desejar-lhe sorte para todos os jogos... menos para os dois que fará com o Eibar. O importante é que tudo corra bem e ninguém se magoe."





Adaptação está a correr bem



A primeira aventura de Paulo Oliveira fora de Portugal está a correr dentro daquilo que o ex-jogador do Sporting havia previsto. "Ainda estou no período de adaptação, mas até agora encontra-se tudo em ordem. Este campeonato é mais competitivo, pode-se ganhar ou perder pontos em qualquer campo. No nosso país também já é um pouquinho assim, mas aqui a intensidade dos jogos é diferente", explica o defesa.



O Eibar ocupa o 16.º lugar, encontrando-se um ponto acima da linha de água. Não ganha há quatro jogos na Liga (1E e 3D), apostando em lançar amanhã um balde de água fria sobre o Real Madrid. Paulo Oliveira prepara-se para cumprir o oitavo jogo na prova (só falhou a visita ao Villarreal), deparando-se com um CR7 faminto de golos. Só tem um remate certeiro no campeonato.



Keylor Navas mete baixa



Navas não defronta o Eibar por apresentar queixas no adutor direito, problema que o deve obrigar a parar dez dias. A baliza do Real Madrid fica entregue a Kiko Casilla, que já fora titular no último jogo respeitante à Liga, ou seja, na visita ao Getafe.



Bale é outro dos jogadores que estão fora do embate com a equipa de Paulo Oliveira. O galês também está lesionado e, por enquanto, realiza apenas trabalho específico no relvado. Zidane não conta ainda com Carvajal nem com Kovacic, os outros dois clientes do departamento médico dos merengues. Por seu turno, o Eibar não pode recorrer a Yoel, Ramis, Pedro León, Alejo e Nano Mesa, enquanto Fran Rico se encontra em dúvida.

Autor: Nuno Pombo