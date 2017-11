Continuar a ler

O extremo, que cresceu em Alvalade ao lado de Cristiano Ronaldo, marcou 9 golos e fez 12 assistências em 28 jogos e foi uma das grandes figuras do Bhayangkara FC, tal como já tinha sido no DPMM FC quando conseguiu um inédito título em Singapura.



Um campeão sem contrato é sempre um alvo muito apetecível. Paulo Sérgio que o diga: o extremo está de regresso a Portugal depois de ter vencido a liga da Indonésia e o telefone não tem parado de tocar. A primeira proposta foi, naturalmente, do Bhayangkara FC para renovar contrato, mas, nos últimos dias, têm sido outros dos candidatos ao título da próxima época a tentar convencer o jogador português, de 33 anos, a mudar de camisola."Foi uma experiência fantástica jogar naquele país e vejo com bons olhos continuar. Estou a ponderar o que é melhor para a minha família e para a minha carreira. Ficar pela Indonésia é uma forte possibilidade embora não esteja a fechar as portas a outras possibilidades. Vou analisar tudo com calma depois de muitos dias de festa após termos sido campeões", afirmou Paulo Sérgio.

Autor: Ricardo Vasconcelos