O extremo somou 28 jogos e marcou 9 golos e escreveu mais uma incrível página no seu currículo, isto já depois de ter festejado um histórico título nacional em Singapura com a camisola do DPMM FC, um pequeno clube sediado no Brunei.



Campeão! Paulo Sérgio venceu a Liga da Indonésia. O extremo português, de 33 anos, somou os 90 minutos no triunfo por 3-1 do Bhayangkara FC contra o Madura United. A uma jornada do final do campeonato, a festa já se fez e de forma inesperada…O Bhayangkara FC tinha como principal objetivo andar um pouco acima do meio da tabela, mas a verdade é que, com Paulo Sérgio em alta, a formação asiática surpreendeu tudo e todos e venceu mesmo o campeonato.

Autor: Ricardo Vasconcelos