Paulo Sérgio continua a ‘levar às costas’ o Bhayangkara e a equipa do português não descola da liderança do campeonato indonésio. Em apenas quatro dias, o extremo português marcou três golos e já leva oito remates certeiros nesta temporada.A semana começou com uma deslocação ao terreno do 10.º classificado, o Persib, e o Bhayangkara empatou a uma bola com um grande golo de Paulo Sérgio de fora da área, num remate de primeira. Quatro dias volvidos, a receção ao 5.º, Bali United, foi ainda mais especial para o português que bisou na partida, primeiro de livre direto e depois de grande penalidade.Recorde-se que o Bhayangkara partiu para esta época com o objetivo de ficar na parte superior da tabela, mas a sete jornadas do final do campeonato continua… em 1.º.