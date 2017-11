Continuar a ler

A uma jornada do termo do campeonato o Bhayangkara FC, que herdou o histórico desportivo do Persebaya Surabaya, fundado em 2010, após o que sofreu várias alterações ao nome, fez a festa com o triunfo por 3-0 frente ao Madura United."O título foi algo inesperado, mas foi o culminar de uma época extraordinária e só tenho pena que o clube não se tenha inscrito para poder competir nas competições asiáticas", admitiu Paulo Sérgio, formado nas camadas jovens do Sporting.O extremo, de 33 anos, marcou nove golos nos 28 jogos que disputou até agora pelo Bhayangkara FC e já foi abordado pelo clube para continuar, embora tenha também entre mãos propostas de outros emblemas locais e das ligas da Ásia.Este é o segundo sucesso de Paulo Sérgio na Ásia, onde chegou em 2014/15, já que chega ao título de campeão na Indonésia, pelo Bhayangkara FC, depois de ter alcançado feito idêntico em Singapura, ao serviço do DPMM FC, um clube do Brunei.Paulo Sérgio coloca a possibilidade de regressar a Portugal, "se aparecer uma proposta interessante", mas admite que é feliz na Indonésia, juntamente com a sua família, apesar de todas as diferenças culturais, sociais e religiosas."É tudo muito diferente. A cultura [indonésia] é algo complicada do ponto de vista dos europeus. Temos que fazer um esforço para entender. Como costumo dizer, nem tudo na vida é um mar de rosas. Mas são muito respeitadores", adiantou.O futebolista afirma estar completamente adaptado à Indonésia, apesar das enormes diferenças ao nível da alimentação e clima, por exemplo, tal como a família, incluindo as duas filhas, que frequentam a escola internacional."Continuarei cá [Indonésia] com todo o gosto e carinho, até porque eles aqui são apaixonados pelo futebol e, apesar do meu clube não ter muitos adeptos, porque é relativamente recente, arrastam multidões aos estádios", explicou.Paulo Sérgio foi promovido à equipa B do Sporting em 2002/03, após o que representou, por empréstimo dos leões, Académica (2003/04), Belenenses (2004/06), Estrela da Amadora e Desportivo das Aves (2006/07).Já sem vínculo ao Sporting, o extremo representou o Portimonense (2007/08), Salamanca, de Espanha (2008/09), Olhanense (2010/11), Vitória de Guimarães (2011/12), AEL Limassol, do Chipre (2012/13), Arouca e Olhanense (2013/14), após o que ingressou no DPMM FC (2014/16).