O Tianjin Quanjian lidera agora o grupo E, com os mesmos três pontos do que os sul-coreanos do Jeonbuk, que nesta primeira jornada venceram em casa os japoneses do Kashiwa, por 3-2.A vitória de Paulo Sousa no arranque da fase de grupos junta-se à de outro treinador português, Vítor Pereira, que também hoje triunfou no jogo inaugural, com o Shanghai SIPG a bater fora os japoneses do Kawasaki Frontale (1-0).