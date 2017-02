Paulo Sousa vive a pior fase na Fiorentina e, segundo a imprensa italiana, joga hoje o futuro contra o Torino depois de um grupo de adeptos ter tentado entrar ontem nas instalações do clube viola para exigir a saída do técnico português. O diretor-geral Pantaleo Corvino falou com os exaltados fãs, assumindo: "Eu é que devia ter comprado defesas", disse, referindo-se à pior média de golos sofridos pela equipa (1,31 por jogo) na gestão do líder Della Valle, desde 2002.

Sousa recusou ontem demitir-se: "Todos tentamos fazer o melhor e agora devemos unir-nos e não criar fraturas. Demitir-me? Nunca fujo às dificuldades."