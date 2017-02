Paulo Sousa está em maus lençóis na Fiorentina . Depois de ter sido eliminado de forma surpreendente da Liga Europa frente ao Borussia Mönchengladbach – esteve a ganhar 2-0 e em 16 minutos passou a estar a perder 4-2 – as críticas dos adeptos viola nas redes sociais não se fizeram tardar.Desde o Twitter ao Facebook, o descontentamento dos fãs do clube de Florença foi-se multiplicando e visou, além da direção, o nome de Paulo Sousa. "Ainda não tomou uma boa decisão esta temporada"; "Sousa perdeu o meu respeito"; "demite-te", são apenas algumas das frases ecoadas pelos inconformados adeptos. O jogo desta quinta-feira terá sido mesmo a gota de água. Depois de aos 29 minutos ter estado a vencer por 2-0, a equipa viola aguentou a vantagem até aos 60' , altura em que o técnico português perdeu o controlo da equipa. 4 golos em 16 minutos serviram para tirar os italianos da Liga Europa e despertar a ira que se fez sentir no pós-jogo.Depois de ter sido apontado à Juventus e não ter aceitado renovar contrato, é cada vez mais certo que o ex-treinador do Basileia sairá da Fiorentina no final da temporada. Claudio Ranieri, despedido esta quinta-feira do Leicester , é um dos nomes apontados para suceder ao português.