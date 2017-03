A Fiorentina joga em casa do Crotone, 19º classificado, e Paulo Sousa diz tratar-se de "uma boa ocasião para somar os três pontos e manter aberta a possibilidade de lutar pelo acesso à Liga Europa". O português voltou a dizer não estar preocupado com o seu futuro: "Sou o treinador da Fiorentina e só penso nestes três pontos, nada mais", garantiu.Este domingo promete emoção na luta pelos primeiros lugares, com a Juventus a visitar a Sampdoria de Bruno Fernandes e o Nápoles a jogar em Empoli. A vice-líder Roma, de Mário Rui, recebe o Sassuolo e tentará aproveitar um eventual deslize da Vecchia Signora. Mas a Juve vai embalada com três vitórias nas últimas três visitas à Samp.