"Eu posso controlar os treinos e o trabalho da equipa, procuro melhorar os jogadores todos os dias e peço-lhes para se manterem concentrados no seu próprio trabalho e nos jogos. Não há mais nada a dizer sobre isso", acrescentou Paulo Sousa, embora admitindo a pressão do mercado chinês: "É diferente dos outros. Tem uma boa capacidade económica e está a procurar contratar os melhores jogadores e os melhores treinadores para crescer o seu futebol."



Quanto ao encontro com o Chievo, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Itália, o treinador viola conta com duas baixas de peso na defesa: Astori está lesionado e Gonzalo Rodríguez cumpre suspensão. Ainda assim, o objetivo é só um: vencer. "Fisicamente estamos bem e os rapazes tem treinado perfeitamente. Sobre o adiamento do jogo com o Pescara é inútil falar, foi tomada uma decisão e pronto. Estamos certos que seremos competitivos e é inútil escolher entre campeonato e taça. As competições são diferentes mas queremos atenção máxima para vencer todos os jogos", concluiu.

Com a Fiorentina a realizar esta quarta-feira o seu primeiro jogo em 2017 - a partida com o Pescara, para a Serie A, foi adiada no passado fim de semana devido à neve -, na receção ao Chievo Verona, para a Taça de Itália, Paulo Sousa veio esta terça-feira a público desmentir de forma veemente notícias relacionadas com o mercado. Em causa estará um alegado pedido do avançado Nikola Kalinic para deixar Florença."Eu só penso em trabalhar com os jogadores que tenho. Sou apenas o treinador e o resto é com o clube. Se falei com Nikola? Não é verdade, é tudo inventado. Há alguém a inventar notícias e creio que o fazem para fazer crer que estão bem informados ou para manipular os nossos adeptos. Por isso, repito: É tudo inventado. Eu não pretendo nem devo dar conselhos a ninguém. Sou apenas o treinador", afirmou o técnico português em conferência de imprensa.