Payet revelou que "houve uma discussão olhos nos olhos" com o treinador dos hammers, Slaven Bilic, mas não quis adiantar mais pormenores, já que prefere "saborear" a chegada a Marselha. Sobre a rutura com o West Ham, que em 2015 pagou 15 milhões de euros ao Marselha pela sua contratação, prefere falar um dia "quando for necessário", revelando que "o braço de ferro começou há muito tempo" para deixar o clube inglês."Tive um ano excecional no clube e com os adeptos. Esta história não terminou como desejava, mas guardo boas memórias do West Ham", concluiu.O West Ham foi severo na despedida: "Expressamos uma sincera deceção por Dimitri Payet não ter mostrado o mesmo entusiasmo e respeito que o clube e os adeptos lhe deram, particularmente quando lhe foi proposto no último ano um lucrativo contrato de cinco anos".Payet deixou o Marselha em 2015 para rumar ao West Ham, realizando uma temporada muito positiva, que o levou à titularidade da seleção francesa no Euro2016, a França, perdendo a final para Portugal.