Pedro Caixinha não perdoou a atitude dos jogadores na derrota do Rangers frente ao Motherwell (0-2) , das meias-finais da Taça da Liga. No final do encontro, o técnico foi duro. "Disse aos jogadores: vocês envergonham-me, envergonham o clube e envergonham os nossos adeptos. Agora é tempo de reagirem e ainda bem que jogamos na quarta-feira", afirmou o técnico português, citado pelo 'Daily Mail'.Caixinha deixou ainda um alerta ao plantel. "Espero agora que estes jogadores me paguem o que acontecem. Que paguem pelo clube, por este símbolo. E por mim. Se estão comigo? É isso que eles precisam mostrar. Se estão numa meia-final com hipótese de fazer história por este clube e jogam assim, algo está errado", frisou.

Autor: Bruno Dias