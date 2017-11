Continuar a ler

"Ganhar o campeonato é ainda mais difícil de conquistar do que a Liga dos Campeões onde, após passar a fase de grupos, uma equipa precisa de sete bons jogos. Na liga falamos de 38 jornadas", acrescentou.



Sobre Cristiano Ronaldo, Díaz Ridao assumiu que o português "não apresenta duas caras" em 2017/18 ao contrário do que se vulgarmente diz. "Ele dá sempre 100 por cento. O esforço que faz agora é tão grande quando começou no Real Madrid", apontou, relevando a capacidade do Melhor do Mundo se "reinventar" como sucedeu aquando da sua transferência de Inglaterra para o Santiago Bernabéu.



Pedro Díaz Ridao é professor convidado no curso de Gestão no Desporto, lecionado na Universidade Europeia de Lisboa, inserido na Escola Universitária Real Madrid. O especialista em liderança aceitou analisar o momento dos merengues e reiterou que "o difícil é manter um nível alto em todas as competições e em qualquer circunstância"."É muito mais díficil continuar a ganhar do que ganhar uma vez. Neste caso, ganhar uma prova como a Liga dos Campeões é a exceção. E que equipa ganhou vezes consecutivas a Liga dos Campeões desde que se chama assim [n.d.r.: a Taça dos Clubes Campeões Europeus deu origem à Liga dos Campeões em 1992]? Só o Real Madrid. Ninguém o fez antes. Como o Real Madrid tem um nível de exigência altíssima, espera-se sempre que ganhe e é muito complicado quando estás sempre a ganhar, ter de manter esse nível. Por vezes acontece mas podem haver mudanças de jogadores ou picos de forma", começa por reiterar o conferencista espanhol, frisando que o "importante é saber como a equipa vai estar em maio, a altura das decisões".

