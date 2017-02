Juanmi homenageou jovem que morreu de leucemia (e depois acabou expulso)

Além dos quatro golos, o jogo ficou marcado por duas expulsões, ambos por acumulações de amarelos, do francês Florian Lejeune, nos visitantes, aos 46', e de Juanmi, aos 59', nos anfitriões.



Com este resultado, a Real Sociedad, quinta colocada, passou a contar, provisoriamente, os mesmos 45 pontos do Atlético de Madrid (quarto colocado) e o Eibar, sétimo, os mesmos 39 do Villarreal (sexto).



Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Um golo de Pedro León na última jogada, aos 90'+3, valeu esta terça-feira ao Eibar um empate (2-2) no reduto da Real Sociedad , no jogo de abertura da 25.ª jornada da Liga espanhola.A formação da casa esteve duas vezes a vencer, com tentos de Juanmi, aos 14', e do mexicano Carlos Vela, aos 67', de grande penalidade, mas acabou por falhar sobre o final o triunfo que lhe permitiria subir isolada ao quarto lugar. Antes do 2-2 final, os forasteiros, que contaram com o português Bebé desde os 84', chegaram ao 1-1 com um tento do argentino Gonzalo Escalante, aos 26'.

