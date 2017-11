Continuar a ler





Veja o classificação da Ligue 1 Com este resultado, o Lyon passa a somar 26 pontos, menos três do que os monegascos e a nove do PSG, arriscando-se a perder o lugar no pódio para o Marselha, que tem menos dois pontos e visita esta noite o Bordéus.Veja o direto do jogo

O Montpellier voltou a demonstrar a apetência para travar os principais candidatos aos lugares cimeiros da Ligue 1. Depois de ter empatado com o líder PSG (0-0, em casa) e o campeão Monaco (1-1, fora de portas), a equipa do defesa português Pedro Mendes repetiu a façanha no terreno do Lyon, 3.º classificado do campeonato francês.A equipa do guarda-redes Anthony Lopes, mais uma vez titular, não conseguiu evitar um nulo caseiro na 13.ª jornada, vendo assim terminada uma série de seis vitórias - quatro na Ligue 1 e duas na Liga Europa -, iniciada a 13 de outubro com o triunfo (3-2) sobre o Monaco. Já o Montpellier confirma o estatuto de melhor defesa do campeonato, tendo sofrido oito golos, menos um do que o PSG.