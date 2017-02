Pedro Mendes vai desfalcar o Rennes, 10.º classificado da liga francesa, durante várias semanas, devido à fratura de um pulso, que vai obrigar a cirurgia."Tendo sofrido um traumatismo no pulso, Pedro Mendes fez exames que diagnosticaram uma fratura que requer uma intervenção cirúrgica. Vai ser operado nos próximos dias e a sua indisponibilidade vai durar algumas semanas", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube francês.O defesa central, de 26 anos, já alinhou em 17 jogos como titular nesta temporada pelo Rennes, ao qual chegou no início da época passada, proveniente do Parma. Antes, já passou por clubes como Sporting, Servette, Real Madrid, Parma e Sassuolo.

Autor: Lusa