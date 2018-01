Pelé foi esta sexta-feira hospitalizado após desmaiar, tudo indica que por exaustão. A informação foi transmitida pela 'Football Writers' Association', que iria homenagear o 'Rei' no domingo mas que se viu obrigada a cancelar o evento devido ao problema de saúde de uma das maiores glórias do futebol mundial."Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Pelé desmaiou e foi levado para um hospital no Brasil, onde passou por uma série de exames, que apontaram para uma exaustão grave", disse a FWA em comunicado, explicando que o problema não vai para lá do cansaço.Pelé, de 77 anos, foi hospitalizado algumas vezes nos últimos anos por problemas de vária ordem.