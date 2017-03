Oficialmente, o Barcelona informou que Neymar é baixa para o duelo com o Deportivo Corunha (a disputar no domingo) devido a queixas no adutor, mas em Espanha, mais concretamente pelo jornal 'AS', encontrou-se uma coincidência... inusitada. É que, pelo terceiro ano consecutivo, o avançado brasileiro falha o encontro mais próximo do dia 11 de março, a data que marca o aniversário da sua irmã Rafaella.Nas duas ocasiões anteriores, o craque brasileiro falhou os encontros dessas datas devido a castigos (por cumprir séries de cartões amarelos), tendo aproveitado as duas para viajar até ao Brasil para celebrar com a sua irmã. Agora, segundo informa a Cadena COPE, Rafaella está em Barcelona, pelo que se prevê 'fiesta'... pela certa.

Autor: Fábio Lima