, mas pelo Manchester United o avançado do RB Leipzig estaria disposto a esforçar-se para suportar o ambiente de Old Trafford - e dos estádios ingleses -, para jogar no clube que segue com especial atenção desde criança."Quando se é criança todos sonhamos com um grande clube onde gostaríamos de jogar. No meu caso era o Manchester United, dos tempos de Alex Ferguson, que estava sempre a ganhar tudo", revelou Werner em declarações à Sky Sports."É normal ser adepto dos clubes que ganham sempre quando se é criança", prosseguiu o internacional alemão de 21 anos confirmando que o sonho perdura: "Não se pode esquecer simplesmente algo assim. Quandos as coisas estão a correr bem é normal sonhar em jogar noutros clubes."