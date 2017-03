Afastado antes das meias-finais da Liga dos Campeões pela primeira vez na carreira , Pep Guardiola lamentou a entrada em falso do Manchester City nesta segunda mão diante do Monaco , deixando a certeza de que os seus jogadores irão aprender com os erros cometidos esta noite."Fizemos uma segunda parte excecional, mas esquecemo-nos de também o fazer na primeira. Queríamos defender de forma agressiva e fomos melhores na segunda metade, ainda que não tenha sido suficiente. Normalmente jogamos a um bom nível, mas aqui não o fizemos. Vamos aprender. Esta equipa não tem muita experiência", justificou o técnico citizen, em declarações à BT Sport."Na segunda parte tivemos muitas oportunidades, não as aproveitámos e, por essa razão, estamos fora. E as bolas paradas são muito importantes a este nível. Barcelona e Real Madrid marcaram em lances desses na semana passada. Vamos evoluir, mas esta competição é muito exigente. Por vezes temos de ser especiais e ter sorte. Hoje não a tivemos", acrescentou.

Autor: Fábio Lima