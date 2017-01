No mínimo surpreendente a declaração de Pep Guardiola, na entrevista à NBC, divulgada esta segunda-feira. O técnico catalão, de 45 anos, assume que a sua carreira, como treinador de futebol está a aproximar-se do final e que, com 60 ou 65 anos, quem o quiser encontrar terá que procurá-lo... num campo de golfe."Quero imaginar que o passo seguinte será melhor. Se não, não estaria aqui. No momento em que sentir - e estou um pouco nesse processo - que é o final da minha carreira... Não vou ser treinador com 60 ou 65 anos. No Manchester City estarei três anos ou um pouco mais, mas estou a aproximar-me do final da minha carreira como 'manager'. Tenho a certeza disso", disparou o treinador dos 'citizens', perante a estupefação do entrevistador do canal norte-americano, acrescentando ainda mais uma pérola."Se me quiseres encontrar, procura-me num campo de golfe. Eu estarei lá. De certeza", concluiu o técnico que conquistor todos os títulos ao serviço do Barcelona, alcançando, posteriormente grande sucesso também na Alemanha, com as cores do Bayern Munique.

Autor: João Lopes