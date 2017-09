"Nunca te vou perdoar", disse Guardiola, recordando que na altura em que Gary Lineker representou o Barcelona, entre 1986 e 1989, ele jogava nas camadas jovens e muitas vezes era apanha-bolas nos jogos da equipa principal.





"Durante o período que estiveste no Barcelona eu era apanha-bolas e era quem de dava as bolas para jogar. Lembras-te? Pedia-te sempre a camisola depois dos jogos e nunca me dês-te. Nunca te vou perdoar", disse Guardiola que deixou Gary um pouco atrapalhado: "A sério? Agora sinto-me mal. Mas sabes, naquela altura não nos deixavam dar as camisolas. Agora têm muitas, mas naquele tempo tinhas de usar a mesma camisola durante toda a temporada", justificou-se o antigo futebolista agora comentador da BBC.

Há momentos que não se esquecem e Pep Guardiola aproveitou para confessar, em entrevista a Gary Lineker, que o antigo internacional inglês foi ele próprio protagonista de um desses episódios que marcam para sempre.