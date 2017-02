Continuar a ler

"Foi um jogo especial, não posso negá-lo. Em cima e em baixo. Atacámos muito bem, mas é claro que temos de melhorar. Vamos voar para Mónaco para marcar tantos golos quanto possível. Se não marcarmos no Mónaco, seremos eliminados", adiantou Guardiola, reconhecendo o mérito da equipa de Leonardo Jardim, nos três golos consentidos pela sua defesa."Gostava de ver quantas equipas serão capazes de não sofrer golos contra o Monaco, porque eles atacam com muita gente e têm imenso talento", reforçou o treinador do conjunto de Manchester, concordando que o penálti falhado por Falcão "foi o ponto de viragem" no jogo. Mas, houve outro: "a grande defesa de Caballero a evitar que Falcão fizesse o quinto."A terminar, o técnico do City elogiou os seu jogadores e reforçou a ideia que a partida da segunda mão será muito difícil para os seus jogadores."Criámos inúmeras oportunidades e não sei se, esta temporada, o Monaco enfrentou alguém que criasse tantas oportunidades. Os defesas centrais e os médios defensivos quebraram linhas e atacaram com seis ou sete jogadores. Há muito tempo que não via uma equipa a atacar com tão bons jogadores. A segunda mão vai ser dura e teremos que analisar para tentar encontrar o melhor caminho para seguir em frente", concluiu Pep Guardiola.