De fora está também Fábio Coentrão, lesionado, mas o treinador do Real Madrid vê regressar o influente jogador galês Gareth Bale, que tinha falhado os últimos jogos, depois de ter sido expulso, diante do Las Palmas (3-3).



Pepe, lesionado, continua fora das opções do Real Madrid, que no sábado visita o Athletic Bilbau em San Mamés, em encontro da 28.ª jornada da Liga espanhola.O internacional português não recuperou a tempo, apesar da expetativa do departamento clínico dos 'merengues', e Zidane continuará sem poder contar com o central, o mesmo sucedendo com Varane, o que o deverá obrigar o técnico francês a recorrer novamente a Nacho Fernández, para atuar ao lado de Sergio Ramos.

