Os meses passam e a renovação do contrato de Pepe com o Real Madrid continua em banho maria. A mudança para a China continua a ser uma opção mas o 'As' vem dizer esta terça-feira que o central português começou a ter dúvidas sobre isso por causa da Federação chinesa ter decidido reduzir o número de estrangeiros no onze (de três mais um asiático não chinês para três).Pepe termina o vínculo com o Real Madrid a 30 de junho. Os merengues admitem um acordo por mais uma época mas o internacional português quer duas.

Autor: Sandra Lucas Simões