Pepe Reina não se conforma com o penálti assinalado que deu origem ao terceiro golo da Juventus. No final da derrota do Nápoles em Turim, por 3-1 , na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Itália, o guarda-redes espanhol 'atirou-se' ao árbitro da partida."Fizemos uma boa primeira parte, fomos para o intervalo a vencer, mas depois tudo mudou com aquelas decisões do árbitro. Não percebo porque o árbitro assinalou penálti... o que eu podia fazer naquele lance? Desaparecer? Cheguei primeiro ao lance, desviei a bola, e depois o contacto era inevitável", atirou Pepe Reina após a partida em Turim.

Autor: Diogo Jesus