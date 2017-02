Pepe Reina reconhece que o triunfo do Real Madrid na partida da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, disputada esta quarta-feira no Santiago Bernabéu, foi justo, mas alerta a equipa treinada por Zinedine Zidane para o facto da eliminatória não estar ainda totalmente resolvida. É que considera que o ambiente em Nápoles poderá fazer toda a diferença."Pode ganhar-se por 2-0 ao Real Madrid em casa e esse é um desafio que colocamos a nós próprios. O golo fora de casa é importante, vamos apertar desde o início. O Real era e é favorito, mas espera-os um San Paolo quentinho", assegurou o guarda-redes espanhol, de 34 anos, que cumpre a terceira época no clube do sul de Itália.Em relação à partida da primeira mão, Reina confessou que o resultado "magoa", embora admita a justiça do mesmo. "Até é justo, porque nos criaram muitíssimos problemas. Fizeram-nos defender muito atrás e sentimo-nos incómodos, porque tínhamos muito campo pela frente", concluiu o guardião do Nápoles.

Autor: João Lopes