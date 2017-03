Continuar a ler

O jogador português já tinha falhado o jogo de domingo com o(2-1), à semelhança do central francês Varane, também lesionado.Uma situação que deverá obrigar o técnico do Real Madrid a apostar uma vez mais em Nacho Fernandez, ao lado de Sergio Ramos, no jogo da 28.ª jornada da liga.Pepe é um dos 25 jogadores convocados pelo selecionador português Fernando Santos para os próximos compromissos de Portugal, com a Hungria (a 25 de março), de apuramento para o Mundial2018, e com a Suécia, em jogo particular (28).No treino desta quinta-feira do Real Madrid, o também português Cristiano Ronaldo fez a sua segunda sessão da semana e deverá estar apto para a visita a Bilbau.O Real Madrid lidera o campeonato, com 62 pontos, mais dois do que o rival, e com menos um jogo disputado.