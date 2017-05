Continuar a ler

O central de 34 anos ainda não chegou a acordo com o Real Madrid uma vez que pretende renovar por mais dois anos, o que vai contra o acordo de apenas um ano oferecido pela direção. Assim, mudar de 'casa' é um cenário cada vez mais provável para Pepe que já fala em tom de despedida. "Uma parte do meu coração será sempre blanco. Devo muito ao Real pelo que me deu e pelo carinho com que me tratou. É por eles que trabalho e luto", frisou.Porém, até que tudo esteja resolvido com a direção, Pepe quer conquistar mais um título ao serviço do Real. "Estamos a um passo de voltar a fazer história. É o desejo de todos. A partir de quarta-feira vamos pensar na final da Liga dos Campeões para darmos uma alegria aos adeptos", concluiu.