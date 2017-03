Já a equipa de Diego Simeone, que chegou à final da época passada, regressa aos quartos-de-final após eliminar o Bayer Leverkusen e terá agora aquele que, teoricamente, será o adversário mais acessível. Ainda assim, o Sevilha deve ter pensado da mesma forma quando viu o sorteio dos 'oitavos' e a equipa de Sampaoli acabou eliminada pelo campeão inglês. Refira-se que o Atlético de Tiago já defrontou nove clubes ingleses nas competições europeias (entre os quais, o Leicester como já foi referido) e em 23 jogos, apenas perdeu... 5. São 9 vitórias e 9 empates que valeram 6 apuramentos, dois troféus (triunfos em finais) e uma derrota noutra final.

Uma pêra doce... ou amarga para o Atlético Madrid? O Leicester City, grande sensação da Liga dos Campeões, já deixou o Sevilha pelo caminho e terá outra formação espanhola pela frente, sendo este um reencontro: terceira eliminatória entre ambos e os colchoneros têm razões para sorrir. Passaram ambas, a primeira na 1.ª eliminatória da Taça das Taças de 1961/62 (1-1 fora e 2-0 em casa) e a segunda igualmente numa 1.ª eliminatória mas da Taça UEFA de 1997/98 (2-0 em casa e 2-1 fora).Resta agora saber se não há duas sem três ou se, para o campeão inglês, à terceira será de vez e consegue atingir as meias-finais da Champions na sua primeira participação. Terá a palavra Craig Shakespeare que, de forma surpreendente, assumiu as rédeas do clube após a saída de Claudio Ranieri e ganhou os três jogos que disputou até agora, incluindo a 2.ª mão dos oitavos-de-final, frente ao Sevilha, por 2-0.

Autor: Hugo Neves