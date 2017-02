Continuar a ler

A mesma ideia transmitiu Lee Dixon, outro antigo defesa do Arsenal, igualmente orientado pelo técnico francês nos primeiros anos em que este trabalhou nos londrinos. "Ele parece tão em baixo. Penso que ele está a compreender que a equipa não está a responder. Esta é a primeira vez que o vejo e penso: 'ele acredita que é chegado o tempo'", sublinhou o ex-internacional inglês, vencedor da Premier League em quatro ocasiões, duas delas sob o comando de Wenger.



Apesar do descalabro de Munique - a diferença foi tão avassaladora que o Arsenal, habitualmente uma equipa capaz de subjugar os adversários na posse de bola, conseguir apenas 25,8 % diante do Bayern, permitindo um total de 24 remates aos alemãs -, parece estar fora de hipótese uma saída imediata do técnico, com a imprensa britânica a adiantar que o clube até estaria disposto a oferecer-lhe um novo contrato.



Mas com a eliminação da Champions praticamente certa - caso se confirme, será o sétimo ano seguido em que o Arsenal cairá nos oitavos-de-final (já tombou diante do Bayern em 2013 e 2014) - e o título inglês a não passar de uma miragem - o Chelsa já leva 10 pontos de avanço e o Man. City (2.º) tem mais dois -, os próximos tempos prometem não ser fáceis para Arsène Wenger, que foi campeão inglês em três ocasiões (a última em 2003/04), ganhando ainda a Taça de Inglaterra seis vezes.

E se a imprensa britânica é arrasadora - "Os seus dias estão contados", afirma o 'Daily Telegraph', enquanto o 'The Sun' escreve: "Bye Bye Wenger" -, o descontentamento dos adeptos é também evidente, e até os antigos pupilos do técnico francês no Arsenal falam no fim de uma era no clube."Este é o seu ponto mais baixo de sempre. Agora, Arsène deve questionar o seu futuro", defendeu Martin Keown, antigo defesa dos gunners, em declarações ao canal BT Sport, antes de salientar: "Wenger pareceu particularmente afetado. Tenho pena por ele. Ele quase que precisa de ser protegido dele próprio. Mas leva 20 anos no cargo e foi magnífico para o clube. Isto torna mais provável uma mudança no final da temporada. Penso que será ele a tomar a decisão e a necessidade dessa mudança é agora mais evidente."